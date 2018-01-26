Банк «Возрождение» снизил ставки для участников программы «Социальная ипотека»

ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив

Банк «Возрождение» снизил ставки по ипотеке для участников программы Правительства Московской области «Социальная ипотека». В частности речь идёт о молодых врачах, учёных, учителях и уникальных специалистах. Отныне ставка для них составит 9,5% годовых на первичном рынке и 9,95% - на вторичном.

Напомним, что банк является партнёром Министерства строительного комплекса Московской области. Он участвует в реализации подпрограммы «Социальная ипотека», входящую в госпрограмму «Жилище» на 2017-2027 годы. Она стартовала в 2016 году.

Стоит отметить, что заёмщики платят банку только проценты по кредиту. В то же время полную стоимость квартиры оплачивает правительство Московской области. Платёж делится на несколько частей: половина стоимости переводится в виде первоначального взноса, остальное переводится ежемесячно в течение 10 лет. С 2016 года уже выдано 727 таких кредитов.