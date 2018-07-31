Банк России выпустил монеты «Ну, погоди!»

31 июля в обращение входят серебряные монеты номиналом три рубля и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей. Эти монеты входят в серию, посвященную российской и советской мультипликации.

Как указано в пресс-релизе ЦБ РФ, на оборотной стороне монеты номиналом в три рубля имеется сцена из популярного мультфильма с цветными главными героями. Ее тираж - 3 тысячи штук. На памятных двадцатипятирублевках содержится сцена из мультфильма в цветном и металлическом вариантах. Тираж таких монет - 50 тысяч и 450 тысяч штук соответственно.

Уточняется, что эти монеты являются вполне законным средством оплаты на территории Российской Федерации, их должны принимать по номиналу во всех видах платежей. Тем не менее ожидается, что такие монеты привлекут в первую очередь коллекционеров и нумизматов.