Банк России стал лидером на рынке покупки золота

Рекордное за четыре года количество золота закупили мировые центробанки в третьем квартале 2018 года, пишет Ura.ru. В целом, было приобретено 148,4 тонн драгоценного металла, что на 22% больше, чем в 2017 году. Причём самую большую долю закупил ЦБ РФ. Он пополнил запасы на 92,2 тонны. Об этом сообщается в докладе Всемирного золотого совета. На втором месте по закупкам золота находится Турция (18,5 тонн). Тройку лидеров замыкает Казахстан, который приобрёл 14,4 тонн.

Напомним, ранее стало известно, что РФ сократила вложения в госдолг США, который достиг рекордной отметки и составил 21,5 трлн долларов. По данным издания Washington Examiner, в конце 2017 финансового года этот показатель составлял 20,25 трлн долларов, увеличившись на 1,25 трлн долларов., что госдолг США напрямую связан с серьёзными издержками в виде давления на бюджет.