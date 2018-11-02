Банк России стал лидером на рынке покупки золота

Рекордное за четыре года количество золота закупили мировые центробанки в третьем квартале 2018 года, пишет Ura.ru. В целом, было приобретено 148,4 тонн драгоценного металла, что на 22% больше, чем в 2017 году. Причём самую большую долю закупил ЦБ РФ. Он пополнил запасы на 92,2 тонны. Об этом сообщается в докладе Всемирного золотого совета. На втором месте по закупкам золота находится Турция (18,5 тонн). Тройку лидеров замыкает Казахстан, который приобрёл 14,4 тонн.Напомним, ранее стало известно, что РФ сократила вложения в госдолг США, который достиг рекордной отметки и составил 21,5 трлн долларов. По данным издания Washington Examiner, в конце 2017 финансового года этот показатель составлял 20,25 трлн долларов, увеличившись на 1,25 трлн долларов. Экономист, программный директор клуба «Валдай», эксперт Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик заявил НСН, что госдолг США напрямую связан с серьёзными издержками в виде давления на бюджет.