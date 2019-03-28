Бангладешка родила дважды за месяц троих детей

Жительница Бангладеш умудрилась родить два раза за один месяц – причем трёх малышей. Как сообщает «ФедералПресс» , это стало возможным благодаря редкой аномалии - у 20-летней женщины оказалось две матки.

Первый ребёнок появился на свет в конце февраля, однако уже через 26 дней девушка родила двух близнецов. В первый раз медики не заметили у неё второй детородный орган. В результате, пришлось делать кесарево сечение.

Пополнение сразу на три рта озаботило семейство, ведь супруг молодой женщины получает на работе меньше шести тысяч бангладешских так в месяц – около 70 долларов США. Впрочем, муж не теряет присутствие духа и рассчитывает прокормить семью.