Четверг
28 марта
USD 64.59
EUR 72.72
Горячие новости

Бангладешка родила дважды за месяц троих детей

28 Марта 2019 в 11:59
Бангладешка родила дважды за месяц троих детей

Жительница Бангладеш умудрилась родить два раза за один месяц – причем трёх малышей. Как сообщает «ФедералПресс», это стало возможным благодаря редкой аномалии - у 20-летней женщины оказалось две матки.

Первый ребёнок появился на свет в конце февраля, однако уже через 26 дней девушка родила двух близнецов. В первый раз медики не заметили у неё второй детородный орган. В результате, пришлось делать кесарево сечение.

Пополнение сразу на три рта озаботило семейство, ведь супруг молодой женщины получает на работе меньше шести тысяч бангладешских так в месяц – около 70 долларов США. Впрочем, муж не теряет присутствие духа и рассчитывает прокормить семью.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.