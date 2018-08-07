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Бандеровское приветствие вводится в украинской армии

7 Августа 2018 в 13:55
Бандеровское приветствие вводится в украинской армии

Президент Украины Петр Порошенко распорядился изменить воинское приветствие в армии. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак. Порошенко хочет, чтобы вместо нынешних «Здравствуйте, товарищи!» и «Желаю здоровья!» звучало националистическое «Слава Украине!» - «Героям слава!». По словам главы Минобороны, законопроект об изменении приветствия будет направлен в Верховную Раду, передает Газета.ру.

Причём в первый раз на официальном мероприятии это приветствие прозвучит 24 августа на параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины. Во вторник, 7 августа, Полторак уже приветствовал военных на репетиции парада.

Обращение «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» использовалось активистами Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии. Обе эти структуры, запрещенные в России, воевали против Красной армии во время Великой Отечественной войны, а также принимали участие в расправах над жителями Украины.

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