Бактерии съедят нацистские снаряды в морских пучинах

В Германии разработали довольно любопытный способ утилизации боеприпасов времен Второй мировой войны.



Как сообщает британская газета The Times, ученые из ФРГ объявили о возможности использования в этих целях специальных генно-модифицированных бактерий, которые способны переработать токсичные и представляющие опасность субстанции.

Пока опыты с бактериями-чистильщиками были проведены только на суше, однако ученые считают, что их удастся использовать и под водой.

На сегодняшний день задача избавиться от неразорвавшихся снарядов времен Второй мировой войны стоит перед мировым сообществом довольно остро. Эксперты подсчитали, что если собрать все бомбы, которые лежат на дне одной только Балтики, то только ими можно уничтожить несколько населенных пунктов.