Четверг
28 февраля
USD 65.76
EUR 74.82
Горячие новости

Бактерии съедят нацистские снаряды в морских пучинах

28 Февраля 2019 в 15:51
Бактерии съедят нацистские снаряды в морских пучинах

В Германии разработали довольно любопытный способ утилизации боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщает британская газета The Times, ученые из ФРГ объявили о возможности использования в этих целях специальных генно-модифицированных бактерий, которые способны переработать токсичные и представляющие опасность субстанции.

Пока опыты с бактериями-чистильщиками были проведены только на суше, однако ученые считают, что их удастся использовать и под водой.

На сегодняшний день задача избавиться от неразорвавшихся снарядов времен Второй мировой войны стоит перед мировым сообществом довольно остро. Эксперты подсчитали, что если собрать все бомбы, которые лежат на дне одной только Балтики, то только ими можно уничтожить несколько населенных пунктов.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.