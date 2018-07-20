Бах заявил о желании вернуть Россию в МОК

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о готовности вернуть Россию в организацию. По его словам, МОК намерен поддерживать те реформы, которые проводятся в спорте.

Об этом Томас Бах сообщил о время пресс-конференции по итогам исполкома МОК в Лозанне, сообщает rsport.

Россия была исключена из МОК из-за нарушения антидопинговых правил. Из-за этого российская сборная не смогла принять участие в Олимпийских играх в Южной Корее. Спортсмены из России выступали под нейтральным флагом.