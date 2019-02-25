Бабушка выписала из квартиры старшую из сестер Хачтурян

Мать убитого дочерьми Михаила Хачатуряна Лидия Хачатурян выиграла дело о выселении из квартиры старшей из сестер Крестины.

Как пишет АГН «Москва», соответствующее решение принял Бутырский суд.

Таким образом, прекращено право пользования Крестины Хачатурян чужим имуществом.

Как пояснил адвокат девушки Алексей Липцер, квартира находится в собственности у бабушки и она имеет право выселять из нее людей.

Ранее Лидия Хачатурян также через суд выселила из своей квартиры супругу, мать сестер и их старшего брата, напоминает Ura.ru.

Трагедия произошла летом 2018 года. Тогда в подъезде жилого дома было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди.

Подозреваемыми в убийстве были признаны трое его дочерей: Мария, Ангелина и Крестина. Они были помещены в СИЗО, девушки заявили, что отец издевался над ними, и единственным выходом из ситуации стало убийство.

Сейчас сестры переведены под домашний арест.