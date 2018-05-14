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Азнавура выписали из больницы

14 Мая 2018 в 21:27

Шансонье Шарль Азнавур, перенёсший ранее операцию по поводу перелома плеча, покинул парижскую больницу, передает РИА «Новости».

Азнавур был в выходные госпитализирован в городе Ним после того, как упал в своем доме в коммуне Мурьес.

В конце апреля Азнавур отменил свои выступления в России из-за нездоровья. После этого он вернулся в Париж и его самочувствие пришло в норму.

Шарль Азнавур (Шахнур Вахинак Азнавурян) является одним из популярнейших исполнителей во Франции, он также хорошо известен далеко за её пределами.

На текущий момент Азнавур создал примерно 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и CNN (1998), Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

С 5 мая 2009 года является послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН. Постоянно проживает в Швейцарии.


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