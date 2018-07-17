АвтоВАЗ показал новую Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» показала обновленный седан Lada Granta. Автомобиль впервые представят публике вживую в августе 2018 года на Московском автосалоне. В компании рассчитывают, что новая Lada Granta привлечет покупателей за счет «передового дизайна, надежности и отличной цены», передает телеканал «360».

В компании рассказали, что в обновленном седане полностью изменилась передняя часть кузова. Машина получила узнаваемый X-дизайн в стиле Lada Vesta и Xray, хромированные «бумеранги», большую решетку радиатора с увеличенным «шильдиком» и новую головную оптику.

При этом в пресс-релизе компании ничего не говорится об изменениях в технической части.

Скажется ли обновление на цене самого доступного автомобиля в России, пока неизвестно.