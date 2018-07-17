Автор «списка Магнитского» указал Путину на ошибку в переговорах с Трампом

Инициатор «списка Магнитского» Билл Браудер ответил российскому президенту Владимиру Путину, который упомянул его в ходе пресс-конференции в Хельсинки 16 июля, пишет Североамериканское бюро НСН.

Президент РФ предложил спецпрокурору Роберту Мюллеру, руководящему расследованием приписываемого России вмешательства в выборы США 2016 года, сотрудничать с российскими органами в рамках договора 1999 года о взаимной помощи по уголовным делам. По словам Путина, Мюллер мог бы направить официальный запрос на проведение допросов интересующих его россиян, и представители США могли бы присутствовать на этих допросах, но, подчеркнул президент РФ, действия должны быть взаимными.

В обмен президент Путин предложил американской стороне провести допрос лиц, подозреваемых Россией в правонарушениях, причем в присутствии российских следователей. В частности, Владимир Путин упомянул дело фирмы Hermitage Capital и Билла Браудера.

Браудер незамедлительно ответил президенту Путину через статью в издании Time. Финансист заявил, что российскому президенту не следовало направлять такое предложение американскому коллеге Дональду Трампу.

«Самая большая ошибка, которую сделал Путин в своем предложении фактически обменять меня на 12 российских агентов, это выбор не того лидера государства. Хотя я родился в Америке, я эмигрировал в Великобританию 29 лет назад и являюсь британским поданным. Если он действительно хочет меня, ему лучше пойти поговорить с Терезой Мэй, у которой может найтись для него несколько острых слов после того, как российские агенты распространили нервно-паралитическое вещество военного класса «Новичок» по всему Солсбери», — написал Браудер.

Напомним, в пятницу, 13 июля Минюст США выдвинул новые обвинения 12 россиянам по так называемому «делу о вмешательстве в выборы». По данным спецслужб США, все фигуранты сотрудничали с ФСБ и были причастны к хакерским атакам на компьютеры Демпартии летом 2016 года.