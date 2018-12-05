Автор криминальных детективов оказалась в гипсе

Автор криминальных детективов Юлия Шилова готовится подать заявление в прокуратуру на ТСЖ после того, как упала на пожарном балконе и повредила руку, сообщает «360».

Из-за того, что, по словам Шиловой, ее квартира «замурована», ей приходится подниматься к себе на 30-й этаж через пожарные балконы.

Шилова вызвала «скорую», но врачи не приехали, и тогда писательница отправилась в травмпункт сама, где, по ее словам, врачи решили, что ее избили. На правой руке диагностировали многочисленные трещины и ушиб, из-за чего она теперь вынуждена ходить в гипсе.

Юлия Шилова намерена написать заявление о халатности и нанесении физического вреда.

Ранее НСН сообщала, что актер Василий Степанов, известный по роли в фильме «Обитаемый остров», упал с пятого этажа. Инцидент произошел, когда тот сидел на подоконнике родительской квартире на западе Москвы.