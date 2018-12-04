Автомобилисты смогут оформить страховой случай с помощью смартфона

Оформить убыток для автомобиля из-за ДТП, повреждения машины на стоянке и других происшествий автовладельцам поможет новая версия клиентского мобильного приложения IngoMobile от компании «Ингосстрах». В течение часа с помощью сервиса, разработанного компанией EastBanc Technologies, автовладельцы смогут пройти полный цикл оформления страхового случая - от заявления до получения согласования и выбора станции технического обслуживания.отметил, что сервис позволяет сэкономить время, не совершать лишних поездок в офис страховой компании, дилерский центр либо в другие дистанционные точки заявления убытков.«В очередном обновлении нашего популярного мобильного приложения IngoMobile мы запустили долгожданную клиентами функцию дистанционного регулирования убытков по полисам автострахования КАСКО. Теперь вы можете прямо на месте ДТП с помощь простого интерфейса и удобного алгоритма составить заявление. Вам необходимо заполнить определенные формы: либо распознать документы с помощью помощников, загрузить фотографии автомобиля по удобным подсказкам, предоставить информацию второму участнику, либо загрузить данные европротокола или справок из ГАИ. Всю информацию необходимо через мобильное приложение направить в страховую компанию. В течение часа мы рассматриваем заявление и отправляем в приложении направление на ремонт», - рассказал Даниил Проскурин.Еще одним важным преимуществом приложения является то, что станцию технического ремонта клиент также может выбрать самостоятельно в мобильном приложении по карте с удобной навигацией, уточнил директор по маркетингу компании «Ингосстрах».Пока новый функционал приложения работает в пилотном режиме и доступен только для клиентов в Москве и в Московской области.«В течение нескольких месяцев мы протестируем работу приложения и расширим его на другие регионы с тем, чтобы в ближайшем будущем все клиенты нашей компании от Калининграда до Владивостока могли воспользоваться этой удобной и комфортной услугой», - рассказал Даниил Проскурин.Отметим, приложение IngoMobile поддерживает большинство вариантов оформления ДТП: по европротоколу, справке из ГИБДД и другими способами. Также в приложении пользователи могут приобрести полисы ОСАГО, страхования имущества, ипотеки, добровольного медицинского страхования или оформить страховку при выезде за рубеж. Ранее компания «Ингосстрах» первой на российском рынке предложила пользователям через мобильное приложение оформить полис КАСКО с удаленным осмотром автомобиля и застраховать недвижимость с видеозаписью осмотра объекта страхования.