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Автомобиль протаранил группу детей в Словакии

22 Февраля 2018 в 20:07
Водитель автомобиля не справился с управлением в районе словацкого города Попрад, в результате транспортное средство врезалось в группу детей, 12 из них получили травмы, передает ТАСС.

Травмы двух пострадавших оцениваются как тяжелые.


Фото Polícia Slovenskej republiky.


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