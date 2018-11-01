Автоматы по продаже сим-карт появились в метро Москвы

Автоматы по продаже сим-карт начали монтировать в московском метро. До конца ноября они появятся в вестибюлях десяти станций, передает «Интерфакс». Пока будут доступны симки операторов Tele2 и МТС.

Для покупки потребуется паспорт, который необходимо отсканировать в автомате, пройти идентификацию и принять условия абонентского договора. Сим-карты будут активны сразу после выдачи терминалом.

Как отмечает «Русская планета» , аналогичные устройства можно увидеть в лондонском аэропорту Хитроу, а также в одном из аэровокзалов столицы Японии.