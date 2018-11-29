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Автокефалия поставлена на паузу

29 Ноября 2018 в 20:31
Автокефалия поставлена на паузу

Константинопольский патриархат не смог назначить дату проведения объединительного собора на Украине в ходе заседания Священного синода в Стамбуле, передает ТАСС.

В пресс-релизе Вселенского патриархата говорится, что в рамках предоставления автокефалии Украине был «подготовлен проект Конституционной хартии украинской церкви».

Происходящие на Украине гонения на священников УПЦ и нападения на храмы – худшее, что было в Европе со времен антирелигиозных сталинских репрессий. Такое мнение высказал в эфире НСН протоиерей Всеволод Чаплин.



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