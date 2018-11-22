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Автобус с детьми врезался в стену во Владивостоке

22 Ноября 2018 в 08:17
Автобус с детьми врезался в стену во Владивостоке

Во Владивостоке автобус с детьми врезался в опорную стену. Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю, на момент аварии в автобусе находились 18 несовершеннолетних и 10 взрослых пассажиров.

В результате ДТП никто не пострадал. Госавтоинспекция проводит административное расследование для выяснения обстоятельств аварии, передает RT.

Отмечается, что из-за аварии двери оказались заблокированными, и не могли самостоятельно покинуть транспортное средство, сообщает РЕН ТВ. Прибывшие на место пожарные и спасатели выдавили лобовое стекло и по приставленной лестнице эвакуировали пассажиров.

Ранее председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков рассказал НСН, почему участились ДТП по вине водителей автобусов.

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