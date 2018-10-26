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Автобус с детьми столкнулся с грузовиком в Самарской области

26 Октября 2018 в 22:29
Автобус с детьми столкнулся с грузовиком в Самарской области

Автобус «ПАЗ» с детьми попал в ДТП в районе города Сызрань Самарской области, передает РЕН ТВ.

Пассажирское транспортное средство столкнулось с грузовиком «Isuzu» на 893 км трассы М-5.

По предварительной информации, в результате инцидента 15 детей и трое взрослых не пострадали.

Как ранее сообщала НСН, в Дмитровском районе Подмосковья произошло ДТП с участие м автобуса и микроавтобуса. Как сообщили в областном главке полиции, авария произошла на трассе А-108. В результате ДТП, 13 человек пострадали, еще четверо погибли.

Причиной аварии стало попутное столкновение маршрутки с частным автобусом. В результате удара микроавтобус с людьми перевернулся на бок. Все погибшие и пострадавшие находились в маршрутке.

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