Автобус с детьми столкнулся с грузовиком в Самарской области

Автобус «ПАЗ» с детьми попал в ДТП в районе города Сызрань Самарской области, передает РЕН ТВ.

Пассажирское транспортное средство столкнулось с грузовиком «Isuzu» на 893 км трассы М-5.

По предварительной информации, в результате инцидента 15 детей и трое взрослых не пострадали.

Как ранее сообщала НСН, в Дмитровском районе Подмосковья произошло ДТП с участие м автобуса и микроавтобуса. Как сообщили в областном главке полиции, авария произошла на трассе А-108. В результате ДТП, 13 человек пострадали, еще четверо погибли.

Причиной аварии стало попутное столкновение маршрутки с частным автобусом. В результате удара микроавтобус с людьми перевернулся на бок. Все погибшие и пострадавшие находились в маршрутке.