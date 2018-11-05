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Автобус с 47 пассажирами перевернулся на трассе под Омском

5 Ноября 2018 в 18:47
Автобус с 47 пассажирами перевернулся на трассе под Омском

В Омской области начато расследование по факту ДТП с пассажирским автобусом. ДТП произошло сегодня на трассе Р-392. Автобус следовал по маршруту Усть-Ишим – Омск.

Как сообщили Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Саргатского района Омской области, машина съехала в кювет и перевернулась. В салоне в момент аварии находились 47 человек, восемь из них получили травмы и были доставлены в больницу.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением из-за мокрого снега. В ЕДДС пояснили, что на территории области сейчас отмечаются неблагоприятные погодные условия, гололеда на дорогах нет, но трассы скользкие из-за снега.

Добавим, что пассажиров, которые не пострадали, доставили в пункт назначения резервным автобусом, пишет ТАСС.

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