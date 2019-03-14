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Автобус перевернулся в Подмосковье

14 Марта 2019 в 10:47
Автобус перевернулся в Подмосковье

Автобус попал в автомобильную аварию в Сергиево-Посадском районе Московской области. В результате ДТП пострадали 10 человек, сообщает ТАСС. Как уточняет RT, случилось это сегодня утром в окрестностях посёлка Лоза.

На дороге столкнулись легковой автомобиль и автобус. В результате последний перевернулся на бок. Все пострадавшие доставлены в больницу для выяснения степени вреда здоровью. На месте ДТП работают оперативные службы и полиция. Движение в районе ЧП затруднено.

По уточнённым данным, автобус принадлежит НИИ птицеводства.  

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