Австрийский альпинист умер на Эльбрусе

На Эльбрусе в районе Гара-Баши, на высоте 5000 метров, в зарегистрированной группе из Австрии в составе из 4 человек во время восхождения у одного из альпинистов произошла остановка сердца. Спасти его не удалось.

Четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России транспортируют тело скончавшегося, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР в субботу.

Эльбрус — стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) — самая высокая горная вершина России и Европы (при проведении границы Европы и Азии по Главному Кавказскому хребту или южнее), входящая в список высочайших вершин частей света «Семь вершин».