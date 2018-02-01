Австрия выдала Гужве «белую карту»

Австрия выдала украинскому медиаменеджеру Игорю Гужве «белую карту», которая позволяет ему находиться в Вене на время рассмотрения его прошения о политическом убежище.

Причиной запроса убежища в этой стране стала уважительная позиция Австрии к правам человека и нейтральное отношение к Украине, передает ТАСС.

31 января редакция портала «Страна» обнародовала на своем сайте информацию, что главный редактор издания Игорь Гужва выехал в Вену и попросил у властей Австрии политическое убежище.

Игорь Гужва был задержан 22 июня прошлого года на Украине по подозрению в вымогательстве взятки в размере 10 тысяч долларов якобы за отказ от публикации материалов, которые компрометируют депутата Верховной рады от Радикальной партии Дмитрия Линько. Позднее суд отпустил его под залог в 21 тысячу долларов.

Коллектив «Страны» и сам журналист уверены, что дело против него сфабриковано.

Игорь Анатольевич Гужва (род. 23 мая 1974, Славянск, Украинская ССР) — украинский журналист. С 2013 по 29 июля 2015 год — собственник медиахолдинга «Мультимедиа Инвест Групп».

16 февраля 2016 года журналист Игорь Гужва объявил о запуске интернет-издания «Страна.ua», главным редактором которого стал он сам. В штате нового СМИ числилось 10 сотрудников, часть их которых до этого работали в изданиях «Мультимедиа Инвест Групп» (среди них журналисты Светлана Крюкова (ставшая заместителем главного редактора) и Искандер Хакимов), сам Гужва был главой медиахолдинга и главным редактором газеты «Вести», также позиционируя себя его владельцем.

Игорь Гужва называл себя единственным инвестором Страны.ua, одноимённый домен принадлежит созданной в 2015 году компании «Ласмак» с уставным фондом в 1000 гривен, единственный владельцем которой является супруга Игоря Гужвы Анна Солнцева.