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Австрия призвала Европу «не плясать под дудку Трампа»

18 Марта 2019 в 12:26
Австрия призвала Европу «не плясать под дудку Трампа»

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал Европу «не плясать под дудку» президента Соединенных штатов Америки Дональда Трампа. Речь шла о вопросах, в которых у стран имеются разногласия, сообщает RT.

В интервью, которое дал политик немецкой газете Welt, в качестве примера такой тактики европейского поведения Ван дер Беллен привел ядерное соглашение с Ираном. Его, пояснил глава государства, Трамп расторг «без какого-либо повода».

Президент Австрии заявил, что Вашингтон долгие годы участвовал в переговорах по соглашению и являлся его участником. Однако, отметил политик, в итоге Америка запретила европейским фирмам вести бизнес с Ираном под угрозой серьезных санкций. Ван дер Беллен отметил, что «это уже слишком».

По мнению президента Австрии, Европа должна вести более независимую политику.

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