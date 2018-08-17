Австрия недовольна приглашением Путина на свадьбу главы МИД страны

Некоторые австрийские политологи подвергают резкой критике приглашение Владимира Путина на свадьбу главы австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль. Об этом сообщает Газета.ру, ссылаясь на информацию Deutsche Welle. Так, политолог Герхард Манготт полагает, что визит президента России «наносит ущерб» Австрии.

Он выразил мнение о том, что предстоящая поездка российского лидера может навести на мысли о том, что Австрия – «троянский конь России в ЕС».

Как напоминает Ura.ru, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин определился со свадебным подарком, однако пока он не может сообщить, что именно будет дарить главе МИД Австрии президент. Кроме того, пресс-секретарь главы государства добавил, что Путин принял приглашение на свадьбу, которая состоится 18 августа, с удовольствием.