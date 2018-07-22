Австралийская НКО нашла 800 тысяч рабов в России

На каждую тысячу жителей в РФ приходится почти 5 рабов. Жертвами современного рабства становятся как сами россияне, так и приезжающие в страну мигранты, утверждается в докладе австралийской некоммерческой организации Walk Free.

Под современным рабством организация понимает любые «случаи эксплуатации, когда человек не может отказаться и уйти из-за угроз, насилия, принуждения, злоупотребления властью или обмана». Исследователи утверждают, что в России выявлены все формы современного рабства: от подневольного труда в сельских районах до сексуальной эксплуатации принудительных браков».

Всего в нашей стране, по данным австралийской НКО, насчитывается 794 тысячи рабов. Это ставит Россию на 64-место в глобальном списке между Египтом (63-е) и Молдавией (65-е).

Всего в мире в настоящее время насчитывается порядка 40 млн рабов. Наибольшее распространение рабства отмечено в Северной Корее, Эритрее, Бурунди, ЦАР, Афганистане, Мавритании, Южном Судане, Пакистане, Камбодже и Иране, пишет «Ъ».