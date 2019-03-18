Австралия ввела новые санкции против России

Австралия сообщила о введении санкции в отношении России. Такое решение было принято в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом заявила австралийский министр иностранных дел Мэрис Пэйн, пишет RT.

Санкции коснулись семи граждан России, которые приняли участие в «перехвате и захвате украинских военно-морских судов» в Керченском проливе. В список вошли, в том числе, начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич, командиры кораблей «Дон» Алексей Саляев и «Изумруд» Андрей Шипицин, а также командир малого противолодочного корабля ВМС России «Суздалец» Сергей Щербаков. Ограничения коснуться финансовых вопросов, а также введут запрет на въезд в страну.

Австралия также призвала Москву освободить задержанных украинских моряков.