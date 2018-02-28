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Авиарейс Санкт-Петербург-Москва задержан на 10 часов по техническим причинам

28 Февраля 2018 в 21:54
Авиарейс Санкт-Петербург-Москва задержан на 10 часов по техническим причинам

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Санкт-Петербурга в Москву задержан почти на 10 часов по техническим причинам, передает корреспондент Агентства «Москва» из аэропорта «Пулково».

«Рейс не может вылететь с 16:35», - пояснил корреспондент.

Как заявил пассажирам представитель компании «Трансэйр-Сервис», борт должен вылететь в столицу 1 марта в 02:20.

«Уральские авиалинии» — российская пассажирская авиакомпания, занимающаяся регулярными и чартерными внутренними и международными перевозками. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге.

Парк воздушных судов авиакомпании «Уральские Авиалинии» состоит из самолетов семейства А320 концерна Airbus. У компании есть хабы в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» и московском аэропорту «Домодедово», а также центры технического обслуживания судов в аэропортах «Кольцово» (Екатеринбург), «Домодедово» (Москва), «Курумоч» (Самара) и «Баландино» (Челябинск). Авиакомпания работает и с аэропортом «Жуковский».

По итогам 2017 года услугами авиакомпании воспользовались более 8 млн пассажиров. Компания входит в пятерку крупнейших пассажирских авиаперевозчиков России. 

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