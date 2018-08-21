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Авиарейс из Сочи в Москву задержан почти на 10 часов

21 Августа 2018 в 21:35
Авиарейс из Сочи в Москву задержан почти на 10 часов

Рейс Сочи-Москва авиакомпании «Якутия» задержан почти на 10 часов, передает корреспондент Агентства «Москва» из аэропорта Сочи.

Уточняется, что рейс должен был вылететь в 14:05 по местному времени. Причиной задержки стала поломка самолета. Резервное судно сможет вылететь в Сочи не ранее 1:00 22 августа.

Пассажирам раздают воду и питание.

АО «Авиакомпания «Якутия» — российская авиакомпания, базируется в международном аэропорту «Якутск», откуда выполняет регулярные полеты во все районы Республики Саха, ряд городов Российской Федерации, международные регулярные и чартерные рейсы. Авиакомпания формирует хаб в московском аэропорту «Внуково». Регулярные международные рейсы осуществляются в Китай, Японию и Южную Корею — из Иркутска и Якутска, а также чартерные рейсы в Европу из Москвы.


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