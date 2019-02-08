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Авиалайнер врезался в столб в Домодедове

8 Февраля 2019 в 11:23
Авиалайнер врезался в столб в Домодедове

Пассажирский самолет авиакомпании «Ямал» врезался в мачту освещения в московском аэропорту Домодедово. Как стало сегодня известно, произошло это 6 февраля вечером, когда Superjet 100 прилетел из Тюмени.

После посадки из-за заноса при маневре на льду лайнер задел правым крылом мачту. На борту находились более 60 человек, никто не пострадал. Как сообщили Ura.ru в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте, сейчас проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

Факт столкновения подтвердили АГН «Москва» в аэропорту Домодедово. Там уточнили, что это случилось во время руления по перрону на место стоянки. Этот инцидент не нарушил работу воздушной гавани - движение самолетов и спецтехники выполнялось в штатном режиме.


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