Авиационные власти США требуют модифицировать Boeing 737 MAX

Федеральное управление авиации США (FAA) намерено потребовать от корпорации Boeing обязательной модернизации систем пассажирских самолетов 737 MAX 8 и 737 MAX 9. Такое решение принято в связи с авиакатастрофой в Эфиопии. Причём, буквально накануне FAA посчитало эти лайнеры пригодными для полетов.

Как подчёркивается в заявлении FAA, между последней трагедией и авиакатастрофой с участием того же тира лайнера в Индонезии (в октябре 2018 года) есть определенное сходство. Однако, как отмечают «Известия» , по мнению экспертов, пока сложно делать окончательные выводы из-за нехватки необходимой информации.

FAA, в частности, обяжет модернизировать систему управления самолетами 737 MAX 8 и 737 MAX 9, которая обеспечивает перевод стабилизатора в режим пикирования, уточняет RT .

По результатам расследования катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Индонезии было сделано предположение, что причиной аварии могла стать неисправность датчика скорости.

Второй Boeing 737 MAX упал почти сразу после взлета из Аддис-Абебы в минувшее воскресенье, 10 марта. Погибли 157 человек, в том числе, трое граждан РФ.

Между тем, как отмечает Газета.ру , ещё три авиакомпании, на этот раз латиноамериканские, приняли решение приостановить использование Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии. Это Aerolineas Argentinas, Aeromexico и бразильская Gol. Ранее стало известно, что Сингапур, вслед за Китаем, прекратил использование это типа самолетов.