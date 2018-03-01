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Авиабилеты можно будет вернуть в случае болезни близкого родственника

1 Марта 2018 в 17:57
Авиабилеты можно будет вернуть в случае болезни близкого родственника

В Госдуму внесен проект закона, согласно которому пассажиру в случае болезни его близкого родственника будут возвращать стоимость невозвратных авиабилетов.

Автор инициативы депутат Наталья Кувшинова пояснила, что сейчаскомпенсация полагается лишь в том случае, если заболевший близкий родственник должен был лететь вместе с пассажиром, пишут argumenti.ru.

Парламентарий предложила исключить из статьи 108 Воздушного кодекса фразу «совместно следующих с ним на воздушном судне». Предложение уже одобрили в Министерстве транспорта РФ и Торгово-промышленной палате. Там его назвали шагом к защите потребителя.

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