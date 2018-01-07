Авиабазу Хмеймим атаковали дроны террористов

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась новой атаке со стороны террористов. 6 января рядом с базой было сбито несколько самодельных дронов с минами.

Как сообщил Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов, беспилотники были сделаны из деревянной рамы, к которой скотчем примотан двигатель и две мины кустарного производства в пластиковой оболочке. Дрон сбили сирийские военные, охраняющие Хмеймим.

Одновременно с атакой на авиабазу в сети развернулась информационная кампания со стороны противостоящих Дамаску группировок. Боевики перечисляли уничтоженную или поврежденную во время атаки российскую технику, в том числе комплекс С-400.

31 декабря диверсионная мобильная группа террористов утроила минометный обстрел авиабазы Хмеймим. Погибли двое российских военнослужащих. Охрана периметра и территории базы была усилена.