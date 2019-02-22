Аваков предчувствует провокацию против себя

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что против него готовится провокация в виде перечисления из-за рубежа крупной суммы на его счета.

По информации Авакова, «на мои счета в Украине или Италии из непонятных источников должна «упасть» внушительная сумма денег в иностранной валюте - якобы за «оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определенного кандидата». Министр считает, что деньги могут быть российского происхождения «полноты эффекта», передает «Интерфакс».

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На высший пост в стране претендуют 44 кандидата. По опросам, лидерами предвыборной гонки являют продюсер Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе НСН заявил, что лидерство Зеленского показывает, как всех достали другие кандидаты.

55-летний Арсен Борисович Аваков – уроженец Баку, украинский бизнесмен и политик, министр внутренних дел Украины (с 27 февраля 2014 года). В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» (2013) с состоянием 98,9 млн долларов. Заслуженный экономист Украины.