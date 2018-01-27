Аваков анонсировал создание «подразделений дорожной полиции Крыма»

На Украине появятся подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Он заявил, что новые подразделения будут работать на других участках страны до тех пор, пока «Киев не вернет Крым под свой контроль», передает телеканал «112 Украина».

Отметим, что это не первая структура, относящаяся к Крыму. Так, на Украине уже действует «виртуальная» Прокуратура Автономной Республики Крым, а также имеется полномочный представитель полуострова, назначенный президентом Порошенко.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в марте 2014 года.