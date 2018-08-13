АТОР: Колебания курсов валют могут повысить стоимость туров в Турцию

В связи с ростом курса доллара цены на отдых в Турции могут повыситься на 5%. Как пишет RT, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, отметив, что все расчёты с иностранными партнёрами ведутся в долларах.

Также в АТОР подчеркнули, что во время бархатного сезона прогнозируется традиционное снижение цен, но, несмотря на это, они будут выше, чем в прошлом году. Также специалисты подчёркивают, что в период с января по февраль 2018-го число наших соотечественников, побывавших в Анталье, увеличилось на 70% - по сравнению с тем же периодом 2017 года.