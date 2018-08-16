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АТОР: Дешевых «горящих» путевок в Турцию на бархатный сезон не ожидается

16 Августа 2018 в 09:26
АТОР: Дешевых «горящих» путевок в Турцию на бархатный сезон не ожидается

Дешевых «горящих» туров в Турцию в этом бархатном сезоне ждать не стоит. Как пишет «Известия», с таким заявлением вступили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там подчеркнули, что цены даже без учета колебаний курсов валют будут выше, чем в 2017-ом.

Также подчёркивается, что из-за меньшего размера субсидий на топливо, предоставляемых турецким правительством, вероятно небольшое повышение стоимости туров. Оно может составлять порядка 10%.

Также в АТОР добавили, что во многих популярных турецких отелях уже остановлены продажи до конца сентября или начала октября.

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