АТОР: Дешевых «горящих» путевок в Турцию на бархатный сезон не ожидается

Дешевых «горящих» туров в Турцию в этом бархатном сезоне ждать не стоит. Как пишет «Известия», с таким заявлением вступили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там подчеркнули, что цены даже без учета колебаний курсов валют будут выше, чем в 2017-ом.

Также подчёркивается, что из-за меньшего размера субсидий на топливо, предоставляемых турецким правительством, вероятно небольшое повышение стоимости туров. Оно может составлять порядка 10%.

Также в АТОР добавили, что во многих популярных турецких отелях уже остановлены продажи до конца сентября или начала октября.