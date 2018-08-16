«Атлетико» стал обладателем Суперкубка УЕФА

Футболисты «Атлетико» в Таллине в дополнительное время победили «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА, передает «Интерфакс».

Встреча завершилась со счетом 4:2. В основное время у победителей дублем отметился Диего Коста, а в дополнительное по голу забили Сауль и Коке. В составе «Реала» отличились Карим Бензема и Серхио Рамос с пенальти.

«Атлетико Мадрид» — испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18. «Атлетико» ранее побеждал в Суперкубке УЕФА в 2010 и 2012 годах.