Астронавт NASA тренировалась в Подмосковье перед полетом в космос

Астронавт NASA американка Кристина Хэммок Кох перед своим полетом в космос в марте заглянула в подмосковную столицу космоса – Звездный городок. А потом посетила Щелково, чтобы заняться спортом. Кристина пришла на тренировку по кроссфиту, привела с собой двух иностранцев, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что Американское космическое агентство предполагает отправлять своих астронавтов к Международной космической станции на российских «Союзах» и после того, как США будут в состоянии делать это при помощи собственных космических аппаратов. В NASA также хотят, чтобы российские космонавты отправлялись на орбиту на новых американских кораблях. Таким образом, Штаты настроены на продолжение полетов смешанных экипажей к МКС, поскольку на станции существуют два основных сегмента - российский и американский.