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Ассанж может покинуть посольство Эквадора

6 Декабря 2018 в 21:30
Ассанж может покинуть посольство Эквадора

Президент Эквадора Ленин Морено заявил о якобы уже имеющихся условиях для выхода основателя портала «WikiLeaks» Джулиана Ассанжа из здания посольства страны в Лондоне, где он скрывается с 2012 года.

Речь идет о гарантиях, обсуждаемых с британской стороной, пишет РИА «Новости».

Политолог, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский ранее в эфире НСН заявил, что человек, который пошел по такому пути, как Ассанж, до конца должен идти с открытым забралом и доказать, что он это делал на благо человечества.

Напомним, Ассанж с 2012 года живёт в посольстве Эквадора в Лондоне, поскольку боится экстрадиции в Швецию, которая может передать его США.

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