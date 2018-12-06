Ассанж может покинуть посольство Эквадора

Президент Эквадора Ленин Морено заявил о якобы уже имеющихся условиях для выхода основателя портала «WikiLeaks» Джулиана Ассанжа из здания посольства страны в Лондоне, где он скрывается с 2012 года.

Речь идет о гарантиях, обсуждаемых с британской стороной, пишет РИА «Новости».

Политолог, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский ранее в эфире НСН заявил, что человек, который пошел по такому пути, как Ассанж, до конца должен идти с открытым забралом и доказать, что он это делал на благо человечества.

Напомним, Ассанж с 2012 года живёт в посольстве Эквадора в Лондоне, поскольку боится экстрадиции в Швецию, которая может передать его США.