Ассанж может покинуть посольство Эквадора по состоянию здоровья

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть посольство Эквадора в столице Великобритании из-за ухудшения состояния здоровья, сообщает Bloomberg со ссылкой на два анонимных источника.

Также сообщается, что Ассанж уже выбрал себе адвоката для определения деталей его выхода из посольства. Об этом пишет газета El Universo со ссылкой на слова министра иностранных дел Эквадора Хосе Валенсии.

После того, как основатель WikiLeaks выйдет из вынужденной самоизоляции, ему грозит арест в Великобритании, а также разбирательства с властями США, которые обвиняют его в раскрытии секретной информации. Как отмечает «Газета.ру», у него остаётся несколько выходов из положения: обосноваться в одной из британских больниц или бежать из страны.

Ранее президент Эквадора заявил о готовности выдать Ассанжа властям Британии. По его словам, главред WikiLeaks не может находиться в посольстве вечно, так как это нарушает его права, отмечает «Русская планета».

Напомним, Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Там он нашёл убежище от преследования властей Швеции, где его обвиняют в сексуальных домогательствах. Также претензии к Ассанжу есть и у властей США, которые обвиняют его в раскрытии секретных данных Госдепартамента.