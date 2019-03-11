Асмус и Петров снялись в новом фильме

В Подмосковье сняли фильм «Текст» по роману Дмитрия Глуховского, сообщил актер Александр Петров. Будущая картина – психологический триллер режиссера Клима Шипенко. Сюжет строится вокруг мобильного телефона, который поменяет жизнь героев.

«Отдельное спасибо жителям города Дзержинского за заботу и помощь, человечность и доброту», – отметил Петров.

Актриса Кристина Асмус, которая также снимается в фильме, отметила, что премьеру можно ждать в конце года, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

«Текст» — реалистический роман Дмитрия Глуховского, повествующий о нескольких днях из жизни студента-филолога, вернувшегося в Москву после тюрьмы. Книга обращает внимание на то, как за несколько лет технологии изменили отношения людей, а телефон стал вторым «я» человека.

фото: livelib.ru