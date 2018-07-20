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Артемий Лебедев поддержал пенсионные изменения

20 Июля 2018 в 13:12
Артемий Лебедев поддержал пенсионные изменения

Дизайнер Артемий Лебедев высказался за изменения в пенсионном законодательстве России. Он напомнил, что в РФ 42,7 миллионов пенсионеров. При том число официально трудоустроенных граждан достигает лишь 48 миллионов человек. Соответствующий пост дизайнер разместил в своём блоге.

«147 млн человек - население России, 86 млн человек - трудоспособное население, 71 млн человек - реальное число занятых, 48 млн человек - официально трудоустроены и платят налоги, 42,7 млн человек - количество пенсионеров. Когда придумывали пенсионный возраст (в конце 1920-х), средняя продолжительность жизни в России была около 40 лет. Сейчас средняя продолжительность 72 года. Почему каждый работающих должен тащить на себе по пенсионеру? Пока работается - пусть работают», - убеждён Лебедев.

По словам дизайнера, пенсионеры являются халявщиками, сообщает Газета.ру.

«Всегда считал пенсионеров нахлебниками и халявщиками. Они гирей висят на ногах экономики», – заявил Лебедев.

Напомним, 19 июля Госдума рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях в первом чтении. За инициативу высказалось большинство депутатов. Стоит отметить, что для данных изменений был увеличен срок внесения поправок. Вместо обычного месяца, он продлён до двух месяцев.

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