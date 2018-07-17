Арт-акционеры из «Pussy Riot» арестованы на 15 суток

Хамовнический райсуд назначил четверым участникам «Pussy Riot», выбежавшим на поле стадиона «Лужники» во время финала Чемпионата мира-2018, по 15 суток административного ареста, передает Агентства «Москва».

15 июля в «Лужниках», где проходил финальный матч чемпионата мира по футболу, была осуществлена акция под названием «Милиционер вступает в игру», посвящённая политическим заключенным и незаконным арестам на антиправительственных митингах в России. Четверым участникам акции удалось перебраться через ограждения и выбежать на поле, прервав игру. Они были остановлены лишь в центре поля. Участники акции были одеты в милицейскую форму.

На своей странице в социальной сети Фейсбук группа «Pussy Riot» заявила, что эта акция посвящена одиннадцатилетию со дня смерти поэта Дмитрия Пригова, создавшего образы небесного Милиционера, который «высится как пример государственности», и земного Милиционера, который «делает всем больно», и что её участники требуют освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущения политической конкуренции в стране.

Суд признал Петра Верзилова, Ольгу Курачеву, Веронику Никульшину и Ольгу Пахтусову в «Грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Суд запретил им посещать места проведения официальных спортивных соревнований сроком на 3 года.

Арт-акционеры вину в совершении правонарушения не признали.

«Pussy Riot» — российская феминистская панк-рок-группа, действующая c 2011 года на принципах анонимности и осуществляющая свои выступления в форме несанкционированных акций в не предназначенных для этого местах. Среди известных участников Надежда Толоконникова, Мария Алехина, Екатерина Самуцевич.