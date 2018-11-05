Аршинова призвала свердловские власти «адекватно отреагировать» на слова Глацких

Власти Свердловской области должны «адекватно отреагировать» на заявление директора департамента молодежной политики региона Ольги Глацких, которая заявила, что государство ничего не должно молодому поколению. Как заявила член президиума генсовета «Единой России», депутат Госдумы Алена Аршинова, в партии расценивают подобные высказывания как «грубые ошибки».

В понедельник Аршинова заявила журналистам, что должностное лицо, позволившее себе подобное публичное высказывание, показывает свою некомпетентность и демонстрирует полое незнание политики государства, главной ценностью которого является благополучие граждан.

«Государство прилагает колоссальные усилия для защиты интересов молодежи. Реализуются такие программы как материнский капитал, система различных социальных выплат, иные программы поддержки семей с детьми», - заявила Аршинова, добавив, что по всем направлениям идет широкая полномасштабная работа.

Ранее Ольга Глацких на встрече с молодежью Кировграда заявила, что государство молодым людям «ничего не должно и не просил их родителей их рожать». Видео ее заявления опубликовано на видеохостинге YouTube.

Сама чиновница от своих слов уже открестилась, назвав их «вырванными из контекста». Так это или нет, пообещал разобраться губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в беседе с НСН ранее предложил уволить Глацких с занимаемой должности.