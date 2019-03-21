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Аршавин стал послом Евро-2020

21 Марта 2019 в 14:22
Аршавин стал послом Евро-2020

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин стал официальным послом чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций. Отмечается, что Андрей Аршавин стал единственным представителем нашей страны в списке из 34 официальных послов континентального первенства.

В их числе, среди прочих, оказались такие легендарные футболисты, как Алессандро Дель Пьеро, Тьерри Анри, Луиш Фигу, Майкл Оуэн, Нуну Гомеш, Карлес Пуйоль, Рикарду Карвалью и многие другие.

Напомним, предстоящий чемпионат Европы, который состоится в 2020 году, пройдёт в сразу в 12 городах в разных странах. Именно такая обширная география сделает Евро-2020 уникальным. На арене в Санкт-Петербурге пройдут три встречи группового этапа и четвертьфинал. Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.

Между тем, сегодня десятью матчами открывается отборочный турнир к чемпионату Европы. Сборная России попала в группу I с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Сегодня подопечным Станислава Черчесова предстоит поединок с командой Бельгии. Эта встреча начнётся в 22:45 по московскому времени. 

Добавим, основными соперниками нашей национальной сборной в борьбе за прямую путевку на Евро-2020 станут как раз бельгийцы, которые являются бронзовыми призерами ЧМ, который прошлым летом прошёл в России. В серьёзным соперникам эксперты относят и шотландцев.

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