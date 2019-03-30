Армия США вернется к стратегии холодной войны

Армия Соединенных Штатов Америки планирует вернуться к стратегии Пентагона, которая использовалась войсками во времена холодной войны. Такая информация была опубликована в официальной газете министерства обороны Штатов Stars and Stripes, пишет Газета.ру.

Уточняется, что речь идет о стратегии под названием «Динамичное развертывание сил». Основной ее принцип – непредсказуемое перемещение войск, которое позволяет поддерживать баланс сил с противником.

В качестве примера издание привело ситуацию в середине марта в этом году, когда пехотный батальон армии США был внезапно переброшен из Техаса в Польшу.

Американский генерал-майор Джон Гронски заявил, что аналогичные перемещения войск теперь будут производиться регулярно.