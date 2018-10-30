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Армия США уничтожила в барах Исландии запасы пива

30 Октября 2018 в 10:41
Армия США уничтожила в барах Исландии запасы пива

Владельцы баров и ресторанов в исландском Рейкъявике рассказали, что американские военные, находящиеся на учениях НАТО, выпили у них все запасы пива. В барах шесть тысяч военных США провели выходные, сообщает издание Newsweek. Особенно у гостей пользовалось спросом крафтовое пиво. Пивовары получили от питейных заведений заявки на новые партии пивных бочек, передает РЕН ТВ.

Ранее немецкие ученые обнаружили полезные свойства пива. Однако в эфире НСН врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун рассказал, почему пиво не может быть полезным.

 

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