Армия США уничтожила в барах Исландии запасы пива

Владельцы баров и ресторанов в исландском Рейкъявике рассказали, что американские военные, находящиеся на учениях НАТО, выпили у них все запасы пива. В барах шесть тысяч военных США провели выходные, сообщает издание Newsweek. Особенно у гостей пользовалось спросом крафтовое пиво. Пивовары получили от питейных заведений заявки на новые партии пивных бочек, передает РЕН ТВ.

Ранее немецкие ученые обнаружили полезные свойства пива. Однако в эфире НСН врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун рассказал, почему пиво не может быть полезным.