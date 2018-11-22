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Армия России вошла в тройку сильнейших в мире

22 Ноября 2018 в 17:41
Армия России вошла в тройку сильнейших в мире

Рейтинг сильнейших армий мира составили в международной организации Global Firepower. Его публикует Business Insider. При его составлении оценивалось разнообразие вооружений, учитывались география, доступные природные ресурсы, логистический потенциал, а также уровень развития промышленности.

Так, первое место досталось вооруженным силам Соединенных Штатов. Численность американской армии - более 2 миллионов человек. На вооружении состоят более 13 тысяч самолетов, почти 6 тысяч танков, а военный бюджет составляет 647 триллионов долларов. Армия России расположилась в этом рейтинге на второй строчке. В ней, по данным источника, насчитывается три с половиной миллиона военнослужащих, прядка 4 тысяч самолетов, более 20 тысяч танков. Что касается бюджета, то он равен 47 триллионам долларов. Замыкают тройку лидеров вооруженные силы КНР.

Добавим, в десятку стран с сильнейшими армиями также, в частности, вошли Индия, Франция, Великобритания, Турция и Германия.

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