Армия Алжира потребовала применить норму о недееспособности президента

Армия Алжира потребовала немедленного применения статьи 102 конституции страны о недееспособности президента, заявил начальник штаба Национальной народной армии Ахмед Гаид Салах по итогам встречи высшего командования в министерстве обороны.

Салах также заявил, что обнародованное 1 апреля заявление о предстоящей отставке президента Абдельазиза Бутефлики неконституционно, передает ТАСС.

Вчера лидер Алжира Абдель-Азиз Бутефлика принял решение об отставке до окончания своего нынешнего президентского срока, который истекает 28 апреля. Уточняется, что Бутефлика сохранит право принимать важные решения на время переходного периода.

Ранее 82-летний Бутефлика отказался выдвигаться на пятый президентский срок в Алжире. Одновременно он сообщил о планах переноса на более поздний срок выборов, которые должны были состояться 18 апреля 2019 года.

Бутефлика встал во главе Алжира в 1999 году. Сейчас у него возникли серьезные проблемы со здоровьем, в частности, 6 лет назад глава государства перенес инсульт.