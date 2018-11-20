Вторник
20 ноября
USD 66.01
EUR 75.32
Горячие новости

Армейская техника в России за три года обновится на 70%

20 Ноября 2018 в 18:40
Армейская техника в России за три года обновится на 70%

Президент России Владимир Путин заявил на совещании с руководством министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса в Кремле, что к 2021 году доля современного оружия и техники в армии и на флоте должна составить не менее 70%, проинформировала пресс-служба главы государства. 

«Такое переоснащение позволит решать весь комплекс задач, стоящих перед Вооруженными силами России», - отметил главнокомандующий, передаёт телеканал «360».

По словам главы государства, в целом установленные темпы переоснащения войск на современное оружие обеспечиваются. При этом особое внимание, как и раньше, уделяется разработке и поставке перспективных систем и комплексов, которым предстоит определять будущее наших Вооруженных сил на годы вперед, отметил Путин.

Ранее НСН сообщала, что Украине предсказали поражение в случае войны с Россией. Как заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко, в случае задействования воздушных сил РФ, армия Незалежной попросту не выстоит, сообщает телеканал «112 Украина». По его словам, Украине достаточно сил только для борьбы с группировками в Донбассе. То же время Смешко отметил неэффективность расходов на оборону страны. Это происходит по причине их непрозрачности, убеждён экс-глава СБУ.

Также НСН сообщала, что в России предложили повысить до 21 года возраст для приобретения гражданского огнестрельного оружия. С инициативой выступили депутаты Госдумы и Росгвардия. В нижней палате парламента не исключают, что предложение может быть оформлено в законопроект, который рассмотрят в первом чтении до конца этого года.

Бывший депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков считает, что увеличение возраста для приобретения оружия спровоцирует протест в обществе. 

 

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.